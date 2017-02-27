​Россия будет усиленно контролировать белорусский сыр

Контроль за молочными предприятиями, замеченными в использовании антибиотика натамицина, будет усилен, заявил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт.

Как сообщает «Интерфакс», речь идет в первую очередь о сыре из Белоруссии. По словам Данкверта, все пробы продукции будут браться на границе с РФ, чтобы в случае чего не дать ей распространиться по территории нашего государства.

«Они увеличивают производство продукции. Чтобы ускорить созревание сыра, добавляют консерванты, а для того, чтобы на сыре не было плесени, обрабатывают антибиотиком», — объяснил он страсть производителей к натамицину.

Напомним, что ранее Россельхознадзор ограничил ввоз мясных продуктов из страны: «Мы не доверяем сертификации, которую делают [белорусские] коллеги, — объяснил Данкверт. — С другой стороны, мы вообще бы «закрыли» страну без всяких разговоров, но учитывая то, что мы союзное государство, то пока приняли меры к Минской области».