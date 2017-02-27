​Генпрокуратура: Декриминализация УК привела к сокращению преступности в России

Количество преступлений в России после декриминализации Уголовного кодекса в 2016 году сократилось на 9,6 процента: об этом агентству ТАСС сообщил представитель Генпрокуратуры Александр Куренной.

По его словам, в 2016-м было зарегистрировано 2,16 миллиона преступлений, а годом ранее их было 2,39 миллиона. «Это самое значительное снижение количества преступлений за последние пять лет», — подчеркнул он, объяснив этот феномен именно законом, который декриминализировал часть нетяжких деяний, переведя их из Уголовного кодекса в административный.

«Теперь человек, впервые совершивший преступление небольшой или средней тяжести, освобождается от уголовной ответственности. В результате количество зарегистрированных преступлений средней тяжести снизилось на 8,8 процента (с 820 тысяч до 748 тысяч, а небольшой тяжести — на 9 процентов (с 1,048 млн до 953 тысяч)», — прокомментировал специалист.