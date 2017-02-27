​Победитель ветеранского забега «Лыжни России» впервые встал на лыжи в 56 лет. А сейчас ему 72

Всероссийская гонка «Лыжня России» собрала по всей Югре порядка 15 тысяч любителей активного образа жизни.

В Ханты-Мансийске проведение спортивного мероприятия поддержал Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд. Президент фонда Алексей Охлопков сам стал участником массового и спортивного забегов, а затем вручил подарки победителям так называемых ветеранских забегов.

Среди мужчин самым быстрым оказался 72-летний Николай Козырницкий. Причем он одержал победу над соперниками, которые были гораздо моложе его – в ветеранском забеге участвовали мужчины старше 40.

Участников Всероссийской спортивной акции «Лыжня России» поприветствовал заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов: «Я приветствую тех, кто между диваном и телевизором выбрал здоровый образ жизни, свежий воздух и дух конкуренции. Всем хороших эмоций, честной, искренней, бескомпромиссной борьбы и, самое главное, здоровья и особых впечатлений», - пожелал участникам заместитель главы региона.