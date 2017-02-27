​Мемориал в честь Бориса Немцова в Москве разобрали в годовщину его убийства

В ночь на 27 февраля на Большом Москворецком мосту в Москве снова разобрали стихийный мемориал политику Борису Немцову, который был убит два года назад. Об этом сообщила сопредседатель московского отделения движения «Солидарность» Надежда Митюшкина в Facebook.

Полиция задержала активистов, дежуривших на мосту, заявив, что проверяет информацию о драке. Их отправили в отделение, пока разбирались, мемориал — цветы, фотографии — практически полностью разобрали, оставив три ведра с цветами. После чего задержанные были отпущены: они пообещали восстановить мемориал.

Напомним, что Борис Немцов был застрелен на мосту 27 февраля 2015 года. В память о нем накануне в Москве прошел Марш Немцова. Смотрите фоторепортаж на siapress.ru.