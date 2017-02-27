​Аудиторы «Оскара» извинились перед создателями «Ла-Ла Ленда» за ошибку на церемонии

Компания Pricewaterhouse Coopers — аудитор премии «Оскар». извинилась за путаницу, произошедшую во время вручения награды лучшему фильму.

Как передает polit.ru, аудиторы принесли извинения создателям фильма «Ла-Ла Ленд»: напомним, что именно его сначала объявили лучшем, после чего выяснилось, что это ошибка, и награда должна достаться ленте «Лунный свет».

«Мы приносим искренние извинения «Лунному свету», «Ла-Ла Ленду», Уоррену Битти, Фэй Данауэй и зрителям «Оскара» за ошибку, сделанную во время объявления премии за «Лучший фильм», — приводят СМИ заявление компании.

Аудиторы отметили, что объявлявшим победителя Битти и Данауэй по ошибке вручили не тот конверт, компания проведет расследование по этому факту.