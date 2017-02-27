​ВЦИОМ: Открыть свой бизнес хочет каждый четвертый россиянин

93 процента россиян положительно относятся к предпринимательству. Однако в возможность ведения честного бизнеса в нашей стране не верят 56 процентов опрошенных ВЦИОМ. Таковы данные опроса, приуроченного к секции Российского инвестиционного форума, проходящего в Сочи 27 и 28 февраля.

Более четверти россиян (27%) говорят, что хотели бы открыть свой бизнес. О том, что уже являются частными предпринимателями сообщили шесть процентов опрошенных: у 85 процентов из них бизнес зарегистрирован, у 15 процентов - нет. Главными препятствиями к началу своего дела в нашем обществе считаются бюрократия (26%) и большие налоги (20%), а также серьезные финансовые затраты в целом (14%), отсутствие необходимого стартового капитала (12%), жесткая конкуренция (11%) и др.

В отношении мелких и средних бизнесменов, уклоняющихся от уплаты налогов, россияне в большинстве своем настроены довольно лояльно: восемь процентов относятся к ним с сочувствием и готовы поступить также, 29 процентов - с пониманием, еще 27 процентов считают это неправильным, но не заслуживающим наказания поступком. Как преступление подобное поведение квалифицируют 25 процентов граждан. К основным причинам ухода бизнесменов в тень относят низкую прибыль (30%), алчность (27%), большие налоги (22%).

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 21-22 февраля 2017 г. Метод опроса – телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 респондентов. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.