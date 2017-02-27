​В Югре рыбаки начали проваливаться под лед

За минувшие выходные к сотрудникам «Центроспас-Югория» поступало несколько обращений, связанных с необходимостью оказать помощь рыбакам. В Белоярском районе сообщение от пострадавших о том, что в полынью провалился снегоход, поступило 22 февраля. Во время следования на озеол Мазямино, спасателям поступила команда «отбой».

«24 февраля спасатели выезжали в район базы отдыха «Радуга», откуда поступила информация о требующейся помощи рыбаку, у которого провалился под лед снегоход. Прибыв к месту вызова, спасатели мужчину не обнаружили. Как выяснилось, его эвакуировал родственник», - сообщили в информационно-аналитическом отделе КУ ХМАО - Югры «Центроспас-Югория».

Спасатели напоминают о необходимости быть предельно внимательными при движении по льду. В ближайшее время погода в Югре сохранится относительно теплой. В связи с этим не исключено и дальнейшее ограничение по использованию ледовых переправ. Напомним, ранее такие меры были введены в Нижневартовском районе.