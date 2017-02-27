​Голодец: Зарплату на уровне МРОТ получают 4,9 млн россиян

Вице-премьер РФ Ольга Голодец, выступая на инвестиционном форуме в Сочи, заявила, что зарплату на уровне МРОТ в России получают около 4,9 млн человек. По ее словам, стоимость рабочей силы в стране недооценена и не соответствует квалификации кадров.

«Сегодня основным препятствием роста производительности труда является резкое сокращение инвестиций в российскую экономику, и отсутствие стимулов у предпринимателей вкладывать в техническое перевооружение. К этому стимулирует, к этому подталкивает абсолютно дешевая, заниженная стоимость рабочей силы, которая не соответствует сегодняшнему уровню квалификации наших работников», - цитирует Голодец ТАСС.

Вице-премьер напомнила, что сегодня минимальный уровень оплаты труда в России ниже прожиточного минимума. «Доведение его до прожиточного минимума, до конкурентоспособного уровня даст серьезный выигрыш и производству, и экономике, и людям», - добавила она.