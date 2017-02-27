​Мюзиклу «Ла-Ла Ленд» по ошибке вручили «Оскар» за лучший фильм года

На церемонии вручения наград американской киноакадемии по ошибке вручили «Оскар» за лучший фильм 2016 года создателям мюзикла «Ла-Ла Ленд». Объявлявшему победителя актеру Уорррену Битти дали уже использованный конверт с номинацией за лучшую женскую роль. Создатели мюзикла успели выйти на сцену и произнести слова благодарности. Однако позже выяснилось, что настоящим лауреатом «Оскара» стал «Лунный свет», пишет «Коммерсант».

За основу киноленты режиссера Барри Дженкинс «Лунный свет» была взята пьеса, рассказывающая о жизни гея-афроамериканца. Продюсером картины выступил Брэд Питт. За награду в самой престижной категории в этом году боролись девять картин, среди которых также были: «Прибытие», «Ограды», «По соображениям совести», «Любой ценой», «Скрытые фигуры», «Лев», «Манчестер у моря», «Ла-Ла Ленд».