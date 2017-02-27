​Обновленный Nokia 3310 будет стоить 49 евро

На Всемирном мобильном конгрессе в Барселоне финская компания HMD Global Oyu представила обновленную версию телефона Nokia 3310, пишет «Дождь» со ссылкой на The Verge. Телефон поступит в продажу во втором квартале 2017 года и будет стоить 49 евро.

Легендарный телефон стал меньше и тоньше, новая модель доступна в разных цветах. Телефон оснащен экрана в 2,4 дюйма, камерой в 2 мегапикселя, слотом для карты памяти. В режиме активного использования телефон может работать до 22 часов на одной зарядке, в режиме ожидания — около месяца. Кроме того, в новой версии телефона есть игра «Змейка», которая была в старом телефоне Nokia 3310.

Фото: theverge.com

Продажи оригинальной Nokia 3310 начались в 2000 году. Всего было продано 126 миллионов телефонов этой модели.