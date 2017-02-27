​Опрос: Соблюдать Великий пост готовы два процента россиян

27 февраля у православных христиан начался Великий пост. Полностью соблюдать его готовы два процента россиян. Последнюю неделю говеть будут четыре процента опрошенных. 18 процентов планируют частично поститься: не есть мяса и не употреблять алкоголь. Подавляющее большинство респондентов (73%) сохранят обычный режим питания. Результаты опроса «Левада-центра», который проходил с 17 по 20 февраля среди 1600 жителей городов и сел страны, публикуют «Известия».

Также среди респондентов «Левада-центра» тех, кто будет выпивать, больше, чем тех, кто откажется от спиртного (37% против 30%). Ограничить сексуальную жизнь готовы 15 процентов, а не готовы — 52 процента. Воздерживаться от развлечений собираются 19 процентов опрошенных, а 53 процента не будут этого делать.

При этом масленичные традиции нашли большую поддержку у населения. Социологи выяснили, что блины пекли 69 процентов респондентов и почти каждый второй (41%) ходил в гости или сам принимал гостей. Совсем не отмечали Масленицу только 13 процентов опрошенных.