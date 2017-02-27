​В понедельник в Югре ожидается неблагоприятная погода

Специалисты Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды объявили на понедельник, 27 февраля, штормовое предупреждение: местами в округе ожидается усиление ветра до 18 метров в секунду и снежная метель. Температура воздуха днем составит плюс 1 — минус 4 ºС, в северных и восточных районах — минус 9-14 ºС.

Окружная Госавтоинспекция обратилась к водителям с просьбой соблюдать осторожность при движении в сложных погодных условиях: избегать резких маневров и торможений, соблюдать дистанцию и интервал между транспортными средствами особенно на загородных трассах и, главное, выбирать скорость движения, соответствующую конкретным дорожным условиям. Соблюдать острожность необходимо и пешеходам.

Отметим, по прогнозам синоптиков, ветра и снежные метели будут бушевать в Югре 28 февраля и 1 марта.