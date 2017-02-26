​Сургутские полицейские поймали похитителей мяса

Двое воров, пробравшихся в один из магазинов Сургута и похитивших из него 12 коробок мясной продукции, не смогли полакомиться: их оперативно «взяли» полицейские.

Как передает пресс-служба городской полиции, мяса в коробках было на сумму порядка 119 тысяч рублей. Все похищенное изъято, злоумышленники 1988 и 1986 годов рождения задержаны, заведено уголовное дело: за кражу им может светить до пяти лет тюрьмы.