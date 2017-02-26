​Хоккеист Александр Овечкин провел 900-й матч в НХЛ

Нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин провел свой 900-й матч в рамках Национальной хоккейной лиги: об этом сообщается на ее официальном сайте.

Матч прошел в ночь на 26 февраля — «Вашингтон» боролся с «Нэшвилл Предаторс» и потерпел поражение со счетом 2:5.

Ранее НХЛ обнародовала сотню лучших игроков. В нее вошли четыре россиянина: помимо Овечкина, ими стали Павел Буре, Сергей Федоров и Павел Дацюк.