​Активисты НОДа атаковали штаб Навального в Екатеринбурге

Открывшийся накануне в Екатеринбурге предвыборный штаб оппозиционера Алексея Навального был атакован активистами «Национально-освободительного движения», передает 66.ru.

За час до пресс-конференции политика несколько человека в папахах собрались у здагния и сделали попытку прорваться в здание, а когда их не пустили, устроили потасовку снаружи. По словам активиста НОД Ильи Белоуса, «открытие штаба Алексея Навального в Екатеринбурге может дестабилизировать общество».

Уходя НОДовцы, оставили на стене надпись «пятая колонна» и прикрепили к входу американский флаг.

Напомним, что штабы Алексея Навального планируется открывать по всей стране, несмотря на то, что он потерял возможность участвовать в выборах президента. В Екатеринбурге он заявил, что поддержал бы выдвижение на президентский пост мэра города Евгения Ройзмана. Тот, однако, не стал никак это высказывание комментировать.