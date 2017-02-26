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​Служба безопасности Украины рассказала о финансировании Россией непризнанных республик

Самопровозглашенные народные республики на востоке Украины финансируются Россией посредством благотворительного фонда, заявили представители Службы безопасности Украины.

Как сообщается на сайте ведомства, в бюджете ЛНР на первый квартал 2017 года предусмотрено поступление более 11 миллиардов рублей, из которых сами ополченцы способны сами собрать только два. Остальные деньги, по данным СБУ, приходят от правительства России, а проект бюджета согласовывался народным советом ЛНР с российскими министерствами.

Деньги переводит фонд «Международный расчетный банк», основанный в Москве в 2015 году. Средства из него поступают в государственный банк ЛНР.


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Сегодня в 10:18, просмотров: 156, комментариев: 0


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