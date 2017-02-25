​WADA не нашло доказательств употребления допинга российскими спортсменами

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не нашло в докладе независимой комиссии под руководством канадского юриста Ричарда Макларена достаточно доказательств для обвинения российских спортсменов в употреблении допинга, сообщает Lenta.ru.

«На недавнем собрании в Лозанне, где анализировали доклад Макларена, WADA признало, что во многих случаях доказательств в отношении россиян недостаточно для того, чтобы применить к ним санкции. WADA также отметило, что переводы текстов, использованных в докладе, были неточными, и запросило более детальные расшифровки», — заявил генеральный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф де Кеппер.

Напомним, что после публикации второй части доклада Макларена 9 декабря 2016 года, в котором около тысячи российских спортсменов обвинялись в махинациях с допинг-пробами во время зимней Олимпиады-2014 в Сочи, Союз биатлонистов России (СБР) решил не проводить в этом сезоне этап Кубка мира в Тюмени. Кроме того чемпионат мира 2017 года по бобслею и скелетону был перенесен из Сочи в Германию.