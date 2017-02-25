​Поклонники Обамы захотели выдвинуть его на пост президента Франции

Поклонники экс-президента США Барака Обамы в Европе начали кампанию по его выдвижению на пост президента Франции, передают «Ведомости» со ссылкой на канал ABC News. Тот показал плакаты с надписью Obama17 и его изображением, а также ссылкой на сайт obama2017.fr — с такими материалами гуляют поклонники американского лидера по Парижу.

Они собирают подписи за его выдвижение, хотя, по законодательству Франции, на эту должность может претендовать только француз. Неизвестно, почему эта деталь не останавливает инициаторов: они продолжают собирать подписи.