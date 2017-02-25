​Создатели «Шерлока» не определились с его будущим

Британский телесериал «Шерлок» завис в неопределенности: создатели сами не могут определиться, продолжать его или закрыть. Как передает soyuz.ru, актер и один из сценаристов филма Марк Гэтисс заявил, что не знает, будет ли пятый сезон у сериала или же BBC закроет проект.

Продожать мешает не столько отсутствие идей (об этом говорил исполнитель роли Шерлока в одном из интервью), сколько съемочные графики двух главных актеров — Мартина Фримена и Бенедикта Камбербэтча, которые практически невозможно согласовать.

«Правда, я не знаю, будет ли что-то еще, или это конец», — заявил Гэтисс, отметивший, что четвертый сезон закончился хорошо, и, в принципе, на этой ноте можно и закончить весь проект.