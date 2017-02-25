​The New Yorker в марте превратится в «The Нью-Йоркер» с Путиным на обложке // ФОТО

Американский журнал The New Yorker в марте выйдет под кириллическим названием «The Нью-Йоркер» и с обложкой-карикатурой, главным героем которой станет российский президент Владимир Путин.
Обложку опубликовали в твиттере издания: Путин представлен на ней как вымышленный персонаж — символ журнала Юстас Тилли.
«Юстас Владимирович Тилли» разглядывает президента США Дональда Трампа, порхающего бабочкой вокруг него.
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