​Трамп пообещал нарастить военную мощь США

Президент США Дональд Трамп проведет одно из «крупнейших в истории наращиваний военной мощи» Америки: о своих планах он объявил на консервативном форуме, передает Reuters.

Трамп желает основательно модернизировать армию, чтобы «никто не осмелится» ставить под сомнение ее военную мощь: «Мы верим в поддержание мира с помощью силы. И именно это у нас и будет», — заявил он.

Отметим, что в Штатах уже начата реформа Вооруженных сил: соответствующий указ Трамп подписал практически сразу после инаугурации. В этом документе, сказал он, видятся «новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и инструменты для наших мужчин и женщин в военной форме».