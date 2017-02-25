​Екатеринбуржец взорвал гранату во дворе

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга накануне произошло ЧП: сначала жители стали очевидцами стрельбы, а чуть позже — и взрыва гранаты, передает E1.ru со ссылкой на пресс-службу главка МВД по Свердловской области.

Полиция установила, что днем из подъезда одного из многоэтажных домов на Стахановской улице вышли мужчина и женщина, за которыми вышел мужчина. Он выстрелил в них из травматического пистолета — его жертвой оказался 35-летний мужчина, который получил ранения в область щеки. После этого обидчик достал гранату и бросил ее в них.

«Сыщики уголовного розыска и участковые уполномоченные проводят поквартирный обход девятиэтажки с целью установления возможных очевидцев и свидетелей, отрабатывают различные варианты случившегося — от бытового конфликта до криминальной ссоры», — передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу главка. Женщина дает показания, а мужчина находится в больнице.