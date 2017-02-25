​Россия попросит мировые державы восстановить Сирию

Россия предложила мировым державам помочь в восттановлении Сирии многомиллиардными платежами, сообщает Financial Times со ссылкой на собственный источник. Неназванный европейский дипломат рассказал изданию, что этот вопрос обсуждался 23 февраля на межсирийских переговорах в Женеве.

«Они [Россия] пришли, перевернули там все вверх дном, все сломали и хотят, чтобы все за это платили», — приводит republic.ru перевод слов дипломата.

А FT также отмечает, что, по словам замминистра иностранных дел РФ Михаила Богданова, на восстановление Сирии потребуются десятки миллиардов долларов, — однако от России в этом вопросе «не следует ждать ничего». Собеседники издания отмечают, что речь об этом шла на встрече послов стран ЕС в Москве.