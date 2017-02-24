​В Югру возвращается непогода: усилится ветер, пройдут снегопады

В субботу, 25 февраля, погода в Югре вновь ухудшится. На сайте Ханты-Мансийского по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среду опубликовано штормовое предупреждение об усилении ветра до 15 метров в секунду, снегопадах и метели.

Сильный ветер ожидается в западных районах округа. Температура днем составит минус 1-6 ºС, в северных и восточных районах — до минус 16 ºС.

«26 и 27 февраля ожидается неблагоприятная погода: в большинстве районов пройдет снег, местами сильный. Ожидаются метели, гололедные явления, на дорогах ухудшение видимости и снежные заносы», - предупредили синоптики.

Преобладающая температура ночью — минус 3-8 ºС, днем — плюс 2 — минус 3 ºС,в северных районах днем — до минус 13 ºС.

28 февраля неблагоприятная погода сохранится в восточных районах: порывистый ветер, снег, метель, температура ночью и днем 0ºС - минус 5 ºС. В западных и центральных районах небольшой снег пройдет местами, ветер утихнет, а температура понизится ночью до минус 10-15 ºС, днем — до минус 5-10 ºС.

С 1 по 4 марта местами ожидается небольшой снег и усиление морозов, зато утихнет ветер Температура ночью будет понижаться до минус 18 ºС, при прояснениях — до минус 25 ºС, днем — минус 9-14 ºС.