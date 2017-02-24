​В Югре ограничена грузоподъемность автозимников

В Югре введено ограничение автотранспорта с массой выше пяти тонн по автозимникам «г. Нижневартовск – д. Вамипугол – с. Былино», «с. Былино – п. Зайцева Речка», «п. Белорусский – с. Ларьяк», «с. Ларьяк – д. Чехломей – д. Большой Ларьяк», «п. Белорусский – д. Колекъеган» и «п. Ваховск – д. Усть-Колекъеган».

Ограничение введено с 22 февраля из-за потепления, сообщили в пресс-службе администрации Нижневартовского района. Отметим, в середине этой недели температура в некоторых районах округа поднималась выше нуля. Однако, по прогнозам Ханты-Мансийского гидрометеоцентра, уже завтра погода в Югре ухуджится. Ожидаются сильные метели и снегопад.