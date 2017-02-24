​СМИ: Обновленный Nokia 3310 станет тоньше и легче

Обновленный Nokia 3310, новая версия которого должна быть представлена в Барселоне 26 февраля, станет тоньше и легче. Об этом сообщил Vtechgraphy сообщил источник, пожелавший остаться анонимным, пишет Ixbt.com.

Фото: vtechgraphy.com

Nokia 3310 останется мобильным телефоном. В плане дизайна новое устройство не будет сильно отличаться от оригинальной модели, выпущенной в 2000 году. Первым отличием станут масса и толщина корпуса, они станут меньше. Вторым — дисплей, который стнет цветным, однако разрешение будет не очень высоким, чтобы сохранить высокое время работы без подзарядки. Пользователям предложат различные цветовые варианты, включая красный, зеленый и желтый.