​Минимальный набор продуктов питания в УрФО подорожал до 3977 рублей

По январским данным Росстата, стоимость минимального набора продуктов питания в среднем по России выросла на один процент — до 3726 рублей. Самый дорогой продуктовый набор на Чукотке — свыше 8431 рублей, самый бюджетный, 3069 рублей, — в Курской области.

В регионах Уральского федерального округа этот показатель достиг 3977 рублей. Больше всего минимальный набор продуктов питания подорожал в Тюменской области — свыше 4448 рублей. Минимальная цена зафиксирована в Челябинской области — свыше 3583 рублей.

В минимальный продуктовый набор входит все, что требуется человеку для здорового питания: хлеб, молоко, мясо, рыба, овощи, фрукты и пр. Его стоимость входит в состав потребительской корзины, которая используется для расчета прожиточного минимума и оценки продовольственной инфляции.

Как сообщалось ранее, реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе 2017 года выросли на 8,1 процента по сравнению с январем 2016-го. В номинальном выражении доходы населения за этот период составили 24 тыс. 225 рублей - рост на 12,5 процента к январю 2016 года. Средняя заработная плата в январе 2017 года составила 35 тыс. 650 рублей и выросла на 8,3 процента к январю 2016 года. В реальном выражении средняя зарплата в январе 2017 года увеличилась на 3,1 процента.