​В Югре представители 70 компаний в этом году смогут повысить экспортную грамотность

В 2016 году Югра была включена в число 12 пилотных регионов России, реализующих программу повышения экспортной грамотности предпринимателей. Было проведено восемь образовательных сессий, в рамках которых повысить свою профессиональную грамотность смогли порядка 120 субъектов малого и среднего предпринимательства. В этом году через обучение пройдут специалисты из 70 компаний, сообщила губернатор округа Наталья Комарова на заседании правительства Югры.

В ходе заседания было одобрено соглашение с Российским экспортным центром и Центром поддержки экспорта Югры по реализации специальной образовательной программы для предпринимателей округа по изучению основ экспортной деятельности и успешного выхода на внешние рынки. «Сегодня мы актуализируем соглашение и включаем в него специально созданный институт при российском экспортном центре «Школа экспорта», где на профессиональной основе преподаватели будут повышать компетенции наших предпринимателей. Образовательная программа очень интересная, включающая в себя вопросы, начиная от общения с зарубежными контрагентами и заканчивая заполнением таможенных документов», - цитируют директора департамента экономического развития – заместителя губернатора округа Павла Сидорова на admhmao.ru.

Он добавил, что данное соглашение позволит повысить уровень развития предпринимательства в Югре, а также увеличить количество предпринимателей, которые сегодня готовы выйти со своей продукцией на экспорт, но еще не могут этого сделать по причине того, что не достаточно хорошо ориентируются в экспортной деятельности.