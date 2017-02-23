​Актер Алексей Петренко скончался на 79 году жизни

В четверг, 22 февраля, скоропостижно скончался актер Алексей Петренко, сообщается на сайте Союз кинематографистов России.

«Союз кинематографистов России скорбит вместе с родными и близкими выдающегося российского актера Алексея Васильевича Петренко. Коллеги Алексея Васильевича приносят искренние соболезнования его родственникам!», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Союза.

Алексей Петренко родился 26 марта 1938 года в селе Чемер Черниговской области. В 1961 году окончил курс народного артиста СССР Ивана Марьяненко в Харьковском театральном институте. C 1977 года актер выступал на сцене Московского драматического театра на Малой Бронной. Зрители МХАТа могли наслаждаться игрой Алексея Петренко с 1978 года. В 1982—1986 годах работал с Анатолием Васильевым в спектакле «Серсо». В 1991—1992 Петренко выходил на сцену театра «Школа современной пьесы». С 1991 года Алексей Васильевич был штатным актером Киностудии им. М. Горького. 26 июля 2010 года он вошел в Патриарший совет РПЦ по культуре.

Фильмография Алексея Петренко насчитывает около 80 картин. Он исполнил роль летчика Строганова в драме Алексея Германа «Двадцать дней без войны», сыграл Подколесина в «Женитьбе» Виталия Мельникова, появился на телеэкранах СССР в роли американского журналиста Пола Дика в многосерийном фильме «ТАСС уполномочен заявить». В «Жестоком романсе» Алексей Петренко исполнил роль предпринимателя Кнурова, в «Узнике замка Иф» он сыграл аббата Фриа. Алексей Петренко не раз появлялся на экране в образе исторических личностей: в «Пирах Валтасара» он исполнил роль Сталина, а в «Воспоминаниях о Шерлоке Холмсе» — роль Артура Конан Дойля.