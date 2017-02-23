​Авиакомпания «Победа» наймет охранников за счет пассажиров: «Билеты могут подорожать»

Дочернее предприятие компании «Аэрофлот – Российские авиалинии» - авиакомпания «Победа» намерена нанять частных охранников для защиты своих сотрудников от агрессивных пассажиров. При этом оплата сотрудничества перевозчика и ЧОП ляжет на плечи путешественников.

«Мы опасаемся повторения нападений и вынуждены сами защищать своих сотрудников. По предварительным оценкам, привлечение ЧОПов может привести к удорожанию билетов в среднем на два процента», - отметил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

Как сообщили в пресс-службе перевозчика, поводом для привлечения охранников частных предприятий к обеспечению порядка в офисах представительств стали участившиеся случаи нападения пассажиров на представителей «Победы». В феврале, например, пассажир рейса Москва – Челябинск, который опоздал на регистрацию, учинил драку. Распускать кулаки мужчина начал после того, как ему отказали вернуть деньги за билеты.

Добавим, в Югре авиакомпания «Победа» выполняет свои рейсы из аэропорта города Сургута в Москву и Махачкалу.