​У авиационного актива правительства Югры в прошлом году упала выручка

За прошлый год ОАО «Нижневартовскавиа» получило 64,3 млн рублей чистой прибыли по РСБУ. Это на 6,6 процента меньше, чем в 2015 году. Об этом со ссылкой на отчета компании сообщает «Интерфакс». Издание также отмечает, что выручка компании, 100 процентов акции которой принадлежат югорскому правительству, снизилась на 16 процентов - до 2,1 млрд рублей.

Согласно отчету предприятия, чистая прибыль сократилась в связи со снижением выручки от аэропортовой деятельности (на 8,2%), авиаработ за границей (на 27,4%), а также от агентской деятельности (на 32%).

Как сообщал siapress.ru, в прошлом году из-за закрытия авиасообщения с популярными у югорчан курортами на турецком и египетском побережьях, из аэропорта Нижневартовска туроператоры не запускали чартерные рейсы. Кроме того, неожиданно свернула свое сотрудничество с воздушной гаванью столицы Самотлора авиакомпания «Победа», выполнявшая рейсы в Москву и Махачкалу. Не исключено, что эти события отразились на финансовых показателях авиапредприятия.