​Герман Греф пообещал Владимиру Путину, что Сбербанк выйдет на исторически низкие ставки по ипотеке

В 2017 году Сбербанк выйдет на самые низкие в истории ставки по ипотеке. Об этом заявил президент Сбербанка Герман Греф на встрече с главой государства Владимиром Путиным, которая состоялась 22 февраля.

«По ипотеке сегодня у нас исторически самые низкие ставки. В этом году, с учётом того, что есть достаточно амбициозные планы по снижению инфляции, ставки будут падать, конечно. Поэтому я думаю, что в этом году мы выйдем на исторические, самые низкие уровни ставок по ипотеке», - цитируют Грефа на сайте Кремля.

С 20 февраля Сбербанк снизил ставки по ипотеке в среднем на 1,1 п.п. Ставка в случае приобретения недвижимости у застройщиков составит 10,9 процента, при покупке жилья на вторичном рынке 10,75-12,25 процента. Кроме того, существенно упрощена линейка ставок по жилищным кредитам. Ставка теперь будет зависеть только от вида кредита и категории клиента при любом уровне первоначального взноса и сроке кредитования.