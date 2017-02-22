​Росстат: Реальные доходы россиян в январе выросли на 8,1 процента

Реальные располагаемые денежные доходы населения РФ в январе 2017 года выросли на 8,1 процента по сравнению с январем 2016-го. Данные Федеральной службы государственной статистики публикует «Интерфакс».

Реальные располагаемые доходы - это доходы населения за вычетом обязательных платежей и пересчитанные с учетом инфляции. Они снижались три года подряд. В 2016 году доходы упали на 5,9 процентов в реальном выражении.

В номинальном выражении доходы населения в январе 2017 года составили 24 тыс. 225 рублей - рост на 12,5 процента к январю 2016 года. Средняя заработная плата в январе 2017 года составила 35 тыс. 650 рублей и выросла на 8,3 процента к январю 2016 года. В реальном выражении средняя зарплата в январе 2017 года увеличилась на 3,1 процента.