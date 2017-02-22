​В Югре после ужесточения требований к перевозкам детей уменьшилось количество участников спортивных соревнований

В Югре уменьшилось количество участников спортивных соревнований после того, как за междугородними перевозками детей был установлен жесткий контроль. Об этом сообщил директор департамента физической культуры и спорта Югры Игорь Губкин на заседании круглого стола по вопросу безопасности перевозок детей, которое состоялось в Ханты-Мансийске. Причинами он назвал нехватку у муниципалитетов транспорта, соответствующего всем критериям безопасности.

«Главам муниципальных образований поручено принять меры для решения этого вопроса», - отметили в пресс-центре правительства округа.

Глава Нефтеюганска Сергей Дегтярев, комментируя ситуацию, рассказал, что в городе были проведены массовые проверки всех учреждений, занимающихся перевозками. «По их результатам выявлено множество нарушений, все виновные и ответственные лица были наказаны, уволены с занимаемых постов. Сегодня все руководители детских учреждений города Нефтеюганска провели собрания с родительскими комитетами по вопросам безопасной транспортировки детей», - сказал он.

Заместитель начальника управления ГИБДД УМВД РФ по Югре Александр Разуваев сообщил, что в отношении организаций, выполняющих перевозки по межрегиональным и муниципальным маршрутам, были проведены проверки совместно с департаментом дорожного хозяйства, государственного надзора и прокуратурой округа. «Проверки проведены в 35 предприятиях и учреждениях. В 20 из них были выявлены нарушения законодательства. В ходе проверок должностные ответственные лица были привлечены к административной ответственности, а результаты - направлены в органы прокуратуры для принятия мер», - сказал Александр Разуваев, добавив, что при надзоре за дорожным движением в 2016 году выявлено 24 нарушения правил перевозки детей, а за два месяца 2017 года – 28 нарушений. Эта работа продолжается, так как губернатором Югры поручено взять ее на особый контроль.