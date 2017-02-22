​Госдума рассмотрит закон, запрещающий «зеркала» пиратских сайтов

Правительство РФ предложило Госдуме рассмотреть законопроект, запрещающий нелегальное распространение кино-, теле- и видеопроизведений в интернете: об этом говорится на сайте кабинета министров.

Речь идет в первую очередь о «зеркалах» сайтов: согласно результатам проведенного анализа, было выявлено, что применить оперативные меры в отношении них невозможно; удаление из результатов поиска сведений об указателях страниц сайтов не предусмотрено. В связи с этим в российское законодательство предлагается ввести термин «производный сайт в сети Интернет», который и будет обозначать «зеркало» и определить порядок ограничения доступа к таким сайтам.