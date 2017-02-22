​Депутат Госдумы предложил создать отдельные аптеки для гомеопатии

Продажу обычных лекарств и гомеопатических препаратов следует производить в разных аптеках: такую идею подал председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, о чем сообщает РИА Новости.

Напомним, что дискуссия вокруг гомеопатии была инициирована заключением о ее лженаучности, которое сделала комиссия Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных исследований.

«Я бы разделил продажу этих препаратов, не подменял бы продажу обычных препаратов — коробочкой, которая не имеет доказанного эффекта и продается в тех же самых аптеках», — заявил парламентарий на пресс-конференции.