​Сильный ветер и гололед: в Югре продолжает буйствовать непогода

В четверг, 23 февраля, в Югре продолжать дуть сильные ветра порывами до 15 метров в секунду, местами ожидается метель. Из-за температурных перепадов на дорогах будет скользко. Температура воздуха, по данным Ханты-Мансийского гидрометеобюро, днем составит минус 2ºС — плюс 3ºС, по северным районам — минус 7-12 ºС, по крайнему северо-западу — минус 16-21 ºС.

24 и 25 февраля ветер немного утихнет, ожидаются снегопады. Температура будет немного ниже: днем минус 3-8 ºС, по северной половине округа — минус 10-15 ºС, в крайних северо-западных районах — минус 17-22 ºС.

Отметим, что из-за повышения температуры и ветра повышается риск схода снега, наледи и сосулек с крыш жилых домов и зданий. В Нижневартовске одному из автомобилистов уже предстоит дорогостоящий ремонт: на машину рухнула груда снега с крыши дома. Очевидцы в паблике «ЧП [В] Нижневартовске» рассказали, что инцидент произошел ночью.

Фото: vk.com/vartovsk86region