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​Футболки, алкоголь, конфеты и цветы. Российские работодатели не сильно оригинальничают при выборе подарков

Работодатели в России, поздравляя мужчин с 23 февраля, а женщин — с 8 марта, не сильно оригинальничают при выборе подарков: к такому выводу пришли специалисты сайта по поиску работы и персонала HeadHunter, которые провели соответствующее исследование, опросив пользователей сервиса.

Так, мужчины, в основном, получают футболки, алкоголь, зажигалки; женщины — цветы, конфеты и косметику. Такие традиционные «гендерные» подарки» делают 65 процентов работодателей. 37 процентов к ним присоединяют и праздничный стол для сотрудников.

Только 14 процентов опрошенных отметили, что руководство креативит при выборе подарков, восемь процентов рассказывают, что компания оплачивает общий поход в кино/боулинг/на каток. К слову, 32 процента всех респондентов отметили, что обрадовались бы коллективному походу в кино или боулинг, нежели обычным «гендерным» презентам. В меньшинстве работодатели, кто выдают премии, поздравляют по почте и вообще не поздравляют, предпочитая наблюдать, как друг друга поздравляют сами коллеги.

Каким бы ни был подарок, в 82 процентах случаев он не будет согласован с одариваемыми: такое количество опрошенных рассказали, что руководство не советуется с ними о том, что дарить. При этом 44 процента работников уверены, что это нужно обязательно делать.

Чаще всего с Днем защитника Отечества поздравляют представителей добывающей отрасли. На втором месте — маркетологи и рекламщики. На 3-4 месте — работники нефтегазовой отрасли и государственной службы. Реже остальных в «гендерными» праздниками поздравляют работодатели в сферах «Автомобильный бизнес» и «Розничная торговля».


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Сегодня в 14:45, просмотров: 146, комментариев: 0


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