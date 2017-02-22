​Янукович предложил ввести Донбасс в «нормандский формат»

В переговоры в нормандском формате следует внести Донбасс: с таким предложением к президентам России Владимиру Путину, США Дональду Трампу, Франции Франсуа Олланду, Польши Анджею Дуде, Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру, канцлеру Германии Ангеле Меркель, главе ПАСЕ Педро Аграмунту, генеральному секретарю Совета Европы Турбьерну Ягланду, главе Европарламента Антонио Таяни обратился бывший украинский лидер Виктор Янукович. По его словам, следует «включить в переговоры в рамках «нормандского формата» представителей протестующей стороны, представляющей народа Донбасса, а в случае невыполнения нынешними украинскими властями минских соглашений инициировать проведение референдума о статусе Донбасса», — сообщает «Интерфакс».

В открытом письме мировым лидерам Янукович изложил свой взгляд на события, которые происходили и происходят на Украине, а также призвал создать специальную комиссию Совета Европы для «проведения мониторинга расследований преступлений, совершенных на Майдане» и после него.

«Мои обращения — это именно моя инициатива о создании такой специальной независимой международной комиссии, одна из целей которой — расследовать преступления за все три года на Украине», — пояснил Янукович в интервью ТАСС.