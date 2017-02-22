​Следователи начали проверку по факту смерти подростка в Пыть-Яхе

Следственным отделом по городу Пыть-Ях СУ СКР по Югре проводится процессуальная проверка по факту смерти 16-летнего подростка. Трагедия произошла накануне вечером в третьем микрорайоне города.

«По предварительным данным, подросток совершил суицид. В ходе проверки будут установлены объективные обстоятельства и причины произошедшего. На данном этапе следствие не располагает информацией, что юноша состоял в так называемых «группах смерти», что могло привести к совершению суицида», - подчеркнули в пресс-службе окружного ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в пресс-службе администрации города сообщили, что на внеочередном заседании комиссии по делам несовершеннолетних, которое было собрано после ЧП, было принято решение провести в школах родительские собрания, на которых центральным вопросом станут взаимоотношение родителей и детей.