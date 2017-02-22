​Опрос: Американцы стали лучше относиться к Путину

Жители США стали лучше относится к президенту России Владимиру Путину, выяснили исследователи компании Gallup. Положительное отношение лично к российскому лидеру выразили 22 процента респондентов. Это — самый высокий показатель с 2003 года. В 2015-м он был равен 13 процентам. В то же время, 72 процента относятся к российскому лидеру негативно. Данные опроса публикует РИА «Новости».

Позитивный взгляд на Россию разделяют 28 процентов участников опроса. В 2015 году этой позиции придерживался примерно каждый четвертый респондент. При этом негативные оценки как тогда, так и сейчас высказали около 70 процентов американцев.

«Более дружественный подход президента США Дональда Трампа к Путину, похоже, способствует более позитивному взгляду на него у сторонников президентской партии. С другой стороны, оценки российского лидера у демократов все еще находятся на достаточно низком уровне. И нынешний год может стать поворотным в определении того, смогут ли США достичь согласия с Россией, а также является ли небольшое повышение рейтинга Путина краткосрочным феноменом или свидетельством повышения позитивных оценок в будущем», — говорится в исследовании.

Опрос проводился с 1 по 5 февраля 2017 года. В нем приняли участие 1035 взрослых американцев из всех 50 штатов.