​В Пыть-Яхе после падения с многоэтажки погиб подросток

Вечером во вторник, 21 февраля, в администрации Пыть-Яха прошло срочное заседание комиссии по делам несовершеннолетних. Чиновники и силовики обсуждали порядок работы со всеми образовательными учреждениями после ЧП, случившегося в третьем микрорайоне города. Там после падения с многоэтажки погиб подросток.

«16-летний ученик 9-го класса СОШ№5 спрыгнул с крыши многоэтажки, - рассказали в пресс-службе администрации города. - Очевидцы, которые какое-то время даже вели переговоры с ребенком, вызвали полицию и бригаду скорой помощи. На место происшествия также прибыл глава города. Мальчик умер в больнице. По оперативным данным известно, что имеется предсмертная записка. В настоящее время ведется расследование. Истинная причина поступка парня - семейная бытовая ссора или участие в опасной онлайн-игре, станет известна после оперативной проверки».

В ближайшие дни во всех школах города пройдут внеочередные родительские собрания, на которых центральным вопросом повестки станет – взаимоотношение родителей и детей. «В Пыть-Яхе уже усилена профилактическая работа с родителями детей в части контроля досуга детей в онлайн-режиме однако сегодня мы должны бить во все колокола, призывая детей не вступать в запрещенные сообщества, а родителей – интересоваться досугом детей», - сказал глава города Олег Ковалевский.

Фото: vk.com/4p86region

Отметим, Нефтеюганский межрайонный следственный отдел СУ СК РФ по Югре уже расследуется дело о смерти 13-летнего подростка в Пойковском: его тело «с признаками, характерными для падения с высоты», было обнаружено 18 февраля возле многоэтажки.

15 февраля на заседании четвертого состава Молодежного парламента при думе округа глава региона Наталья Комарова поручила создать штаб по борьбе с пропагандой подростковых суицидов. «Это чрезвычайно опасный вызов. Вы можете предложить действенные и эффективные решения. В Югре уже набирает ход движение общественных кибер-дружин – борцов с экстремизмом и иным запрещенным контентом. Возьмитесь за координацию этой работы. Важно создать штаб», - цитирует поручение главы региона окружной департамент общественных и внешних связей.

Ранее на эту проблему обратил внимание глава Сургута Вадим Шувалов. Он отметил, что к ее решению подключился департамент образования и другие структуры, в том числе, и силовые.