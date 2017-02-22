​На станции Пыть-Ях из поезда «Нижневартовск — Уфа» эвакуировали полсотни человек из-за сообщения о заложенной в нем бомбе

Во вторник, 21 февраля, на станции Пыть-Ях спецслужбы искали бомбу в вагоне № 15 поезда №331 сообщением «Нижневартовск-Уфа». Сообщении о заминировании поступило в единую диспетчерскую службу около восьми вечера.

«В срочном порядке 54 человека, находящиеся в 15 вагоне, были эвакуированы и для временного обогрева размещены в автобусах, предоставленных МУП «АТП». Кроме того, для экстренной эвакуации людей были подготовлены пункты пребывания на базе КДЦ «Факел», ДШИ и СОШ№1», - рассказали в пресс-службе администрации города.

Кинологи, обследовав вагон, бомбу не нашли. По предварительным данным, так решили «пошутить» жители Нижневартовска, которых сняли с поезда, потому что они находились в состоянии алкогольного опьянения. Шутники в настоящее время арестованы, ведется следствие.