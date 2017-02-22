​Дональд Трамп хочет заключить с Россией «антитеррористическую» сделку

Президент США Дональд Трамп предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину сделку, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, об этом пишут «Ведомости»

«Он ясно дал понять, что если он сможет заключить с Россией сделку, такую как пытались заключить последние несколько администраций, он сделает это. Если не сможет, не сделает. Но он намерен попробовать. И я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика должен рассматриваться как позитивный знак его способности сделать это», — приводит издание его слова.

Сделка касается таких тем, как борьба с терроризмом и «Исламским государством» (запрещено в России), а также в областях «экономического интереса».

При этом, подчеркивает Спайсер, соответствующие решения Трамп будет принимать самостоятельно — вне зависимости от советов окружения.