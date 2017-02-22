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​Дональд Трамп хочет заключить с Россией «антитеррористическую» сделку

Решение он будет принимать независимо от советов своего окружения, говорят в Белом доме

Президент США Дональд Трамп предложит своему российскому коллеге Владимиру Путину сделку, заявил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, об этом пишут «Ведомости»

«Он ясно дал понять, что если он сможет заключить с Россией сделку, такую как пытались заключить последние несколько администраций, он сделает это. Если не сможет, не сделает. Но он намерен попробовать. И я думаю, его успех как бизнесмена и переговорщика должен рассматриваться как позитивный знак его способности сделать это», — приводит издание его слова.

Сделка касается таких тем, как борьба с терроризмом и «Исламским государством» (запрещено в России), а также в областях «экономического интереса».

При этом, подчеркивает Спайсер, соответствующие решения Трамп будет принимать самостоятельно — вне зависимости от советов окружения.


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Сегодня в 08:37, просмотров: 192, комментариев: 0


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