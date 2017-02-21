​Отстраненные от работы педагоги Нягани поставили прививки от гриппа

Почти все работники детсадов и школ, которых Роспотребнадзор отстранил от работы из-за отсутствия прививки от гриппа, вакцинировались. Занял этот процесс один рабочий день, сообщили в пресс-центре правительства Югры.

«Обязательная вакцинация педагогических работников образовательных организаций обусловлена, прежде всего, требованиями федерального законодательства Российской Федерации и направлена на охрану здоровья педагогов, обучающихся. В случае отсутствия у работника профилактической прививки появляется высокий риск заболевания инфекционными болезнями», - отметила и.о. директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк.

Она подчеркнула, что отстранение педагогов от работы не повлияло на реализацию образовательного процесса. «Выход на работу работников был осуществлен на следующий день после проведения вакцинации. Прошли вакцинацию и допущены к работе 37 человек, из них 20 педагогов. Не прошли вакцинацию 5 педагогов, они находятся на больничном листе», - сказала Снежана Возняк.