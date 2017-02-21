​СМИ: Глава «АЛРОСы» покинет свой пост

Руководитель компании «АЛРОСА» Андрей Жарков собирается покинуть свой пост. Наблюдательный совет компании может рассмотреть заявление об уходе на следующей неделе.

О том, что президент одной из крупнейших в мире алмазодобывающих компаний написал заявление об уходе, сообщили «Интерфакс», ТАСС и РИА Новости. На прошедшей в компании планерке Жарков объявил о своем решении: теперь его заявление об уходе рассмотрит наблюдательный совет компании. Заседание может состояться на следующей неделе, говорят источники информагентств.

Как сообщило агентство Bloomberg, уже рассматривается вопрос о замене Жаркова: возможно, компанию возглавит старший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов — к слову, это сын бывшего главы администрации президента РФ Сергея Иванова.