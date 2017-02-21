​Украина ужесточит санкции против России из-за признания ей паспортов непризнанных республик

Признание Россией паспортов самопровозглашенных республик Донбасса станет причиной ужесточения санкций, которое проведет Украина, сообщает republic.ru. «Мы видим не только нарушение режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик», — цитирует портал заявление украинского президента Петра Порошенко, который назвал решение своего российского коллеги Владимира Путина «очень тревожным явлением», которое, по сути, является отказом от минских соглашений.

Напомним, что РФ признала паспорта двух самопровозглашенных республик Украины 18 февраля, как разъяснили в Кремле, «в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, руководствуясь общепризнанными принципами и нормами международного гуманитарного права».