​Нобелевский лауреат Светлана Алексиевич признана в Белоруссии тунеядкой

Белорусская писательница Светлана Алексиевич, получившая в 2016 году Нобелевскую премию, признана на родине тунеядкой — в числе литераторов, поэтов и журналистов, которые состоят в непризнанных властями объединениях. Как передает polit.ru, в списке непризнанных числится, например, белорусский ПЕН-центр, который допускает критику правительства.

Алексиевич состоит в нескольких организациях, но ни одна из них не является «законной» с точки зрения властей; с другой стороны, она не включена в состав «официального» союза писателей.

Таким образом, Нобелевский лауреат попала под действие указа президента Белоруссии «О предупреждении социального иждивенчества», который в народе прозвали «налогом на тунеядство»: по нему, гражданин страны, который не имеет официального места работы более полугода, обязан уплатить сбор размером более чем в 200 долларов.