​В России могут ограничить покупки за наличные // ОПРОС

Правительство рассматривает методы ограничения крупных покупок за наличные, как меру борьбы с теневой экономикой, рассказывают «Ведомости». На данный момент Минэкономразвития и Минфин обсуждают различные варианты: помимо ограничения продажи автомобилей, квартир и предметов роскоши за реальные деньги, это может быть муниципальный налог с дифференциацией по типу платежа или запрет выдачи зарплаты наличными бюджетникам.

Напомним, что еще в 2012 году Минфин предлагал ограничить расчеты наличными между людьми и с компаниями – сначала 600 000 руб., а затем 300 000 руб. За нарушение предполагался штраф на всю сумму сверх лимита. Однако это предложение не нашло поддержки из политических соображений.

По словам федеральных чиновников, администрировать налог на использование наличных можно с помощью контрольно-кассовой техники. Если он будет взиматься при продаже товаров и услуг, то размер сбора будет зависеть от типа платежа – наличный или безналичный – в пользу последнего.

Однако эксперты отнеслись к этой идее скептически. По их словам, любое ограничение на свободное перемещение в пределах территории России товаров или финансовых средств нарушает основополагающие принципы налогового законодательства и вызовет вопросы у Конституционного суда. Кроме того, отмечается, что в стране недостаточно развита инфраструктура терминалов для безналичного расчета, их стоимость не снижается и не все регионы полностью обеспечены интернетом.

ОПРОС: Каким образом вы предпочитаете оплачивать товары и услуги?