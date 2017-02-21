​KFC сократит количество своих ресторанов в России в 3,5 раза

Количество ресторанов быстрого питания KFC, принадлежащих компании Yum! Brands Russia, в течение трех лет сократится в 3,5 раза, сообщает РБК. Впрочем, это не означает закрытия точек: около 180 ресторанов перейдут в собственность франчайзинговым партнерам, у Yum! Brands Russia останется только около 50 ресторанов.

Рефранчайзинг в России является частью новой глобальной стратегии Yum! Brands Inc., гласит пресс-релиз компании, на который ссылается издание. В рамках этой стратегии владелец бренда рассчитывает увеличить долю франчайзинговых ресторанов в мире с 93 до 98 процентов, а к 2020 году за счет франчайзинговых партнеров планирует открыть до 1000 ресторанов.